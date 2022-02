Wir könnten uns jetzt hier auch auf die Hiobsbotschaft konzentrieren, nämlich darauf, dass einige Skikurse in einigen Klassen Corona-bedingt schon wieder abgesagt werden mussten. Aber wollen wir das?

Legen wir den Fokus lieber auf sehr gute Nachrichten: Schulskikurse und Schulsportwochen finden wieder statt. Endlich! Der Verfasser dieser Zeilen durfte vor wenigen Tagen die Anmeldung der Tochter zum Skikurs und jene des Sohnes zur Sportwoche unterschreiben. Es ist einfach schön. Schön, dass die Kinder diese Erlebnisse machen können. Schön, dass nach all der Homeschooling- und Maskenunterrichts-Tristesse Lichtblicke in Sicht sind. Schön, dass je eine Schulwoche lang Bewegung an der frischen Luft im Vordergrund stehen wird.

Und wer weiß: Vielleicht kommt ja in absehbarer Zeit die noch bessere Nachricht, dass die tägliche Turnstunde umgesetzt wird.