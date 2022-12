Sonderweg geht weiter

Wenn es nach dem sportlichen Leiter Josef Lukas geht, dann hat sich das Transfergeschehen beim USC Ruppersthal mit dem Abgang von Dominik Schmutz bereits erledigt.

Das restliche Team soll auf jeden Fall gehalten werden und Zugänge sind keine geplant. Nach einem derart erfolgreichen Herbst liegt es nahe, dass man keine großen Veränderungen geplant hat, andererseits wäre es auch nicht überraschend gewesen, wenn man hier jetzt noch mit aller Kraft nachrüstet, um sich für den Titelkampf im Frühjahr zu wappnen. Der wird nämlich kein Zuckerschlecken, zumal sich die direkte Konkurrenz in Ziersdorf mit Mikolin Demaj verstärkte, der zuletzt beim SC Retz in der Landesliga kickte.

In Ruppersthal will man den Titel aber mit jenen Kräften schaffen, die auch in schwierigen Zeiten mit an Bord waren und wenn der Titel deswegen am Ende nicht gelingt, geht die Welt auch nicht unter.