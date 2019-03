Der SV Langenrohr atmet durch. Der Reservebewerb der 1. Landesliga bleibt, wie er ist. Eine Eingliederung des U-23-Teams in einer 2. Klasse wäre kaum zu stemmen gewesen. Mehr Geld und mehr Personal wären notwendig geworden. Einen dritten Verein im Verein – neben den Herren-, führt der SVL noch eine Damen-Sektion – wollte Langenrohr nicht haben. Mit gutem Grund.

Pikant: Zwölf (!) Landesliga-Klubs hatten sich für eine Eingliederung der Reserven in 2. Klassen ausgesprochen. Der SVL war also in der deutlichen Minderheit, hatte aber starke Fürsprecher. Darunter: Herbert Steininger, der Obmann der Hauptgruppe Spitzensport. Er vertrat mit seiner Stimme nicht die mehrheitliche Meinung „seiner“ Klubs, sondern seine ganz persönliche. Er stellte sich schützend vor jene, die das Führen einer zweiten Kampfmannschaft an oder über ihre Grenzen gebracht hätte. Und vor die Vereine der 2. Klassen, die dem Projekt klar ablehnend gegenüber standen.

Soll ein gewählter Vertreter eines Gremiums in seinem Stimmverhalten das herrschende Meinungsbild abbilden oder seiner eigenen Überzeugung folgen? Das ist eine spannende Frage, nicht nur im Fußball. Herbert Steininger hat sie auf seine Art beantwortet.