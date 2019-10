Was ist bloß mit Absdorf los? Die Batarilo-Schützlinge befinden sich im freien Fall. Nach der vierten Niederlage in Folge brennt der Hut lichterloh. Der negative Höhepunkt: Das 2:4 gegen den Tabellenletzten Ladendorf. Was sich hier die „Cracks“ in der ersten Halbzeit erlaubten, grenzte an Vereinsschädigung.

Dementsprechend erzürnt war auch der sportliche Leiter Mario Krumpöck: „Uns fehlt es an Typen mit Ecken und Kanten. Was das Team in der ersten Halbzeit geboten hatte, war eine Frechheit dem Verein gegenüber!“ Wo liegt der „Hund begraben“? Zweifellos spielen einige sogenannte Führungsspieler weit unter Normalform. Was auch offensichtlich fehlt, ist die Abstimmung zwischen Defensive und Offensive - und vor allem fehlt ein „aggressiver Leader“ a la Andi Dospel (der fehlt übrigens auch Langenrohr!). Mit kreuzbravem Gekicke und Schönspielerei kann man auch in der Gebietsliga keine Bäume ausreißen! Krumpöck kündigt Konsequenzen für das kommende Frühjahr an: „Wir werden uns grundlegend verändern müssen, so geht es nicht.“ Ob dieser Turnaround noch mit Tomislav Batarilo passieren soll, steht in den Sternen.

Fazit: Es wird wieder der pure Abstiegskampf, wie in der Vorsaison. Gerade das Szenario wollte man aber vermeiden ...