Am Sonntag geht es um alles.

Am Sonntag wird in der 2. Klasse Donau die Meisterschaft entschieden. Der Tabellenzweite ist zu Gast beim Spitzenreiter. Die Ausgangslage: Zeiselmauer muss gewinnen, Göllersdorf reicht schon ein Unentschieden.

Der SVZ hat sich mit einem 9:1-Kantersieg für das Spiel des Jahres eingeschossen. Es war der zweithöchste Saisonsieg überhaupt. Wer für den höchsten – es war ein 11:1 gegen Purkersdorf – verantwortlich gezeichnet hat? Erraten, der SV Zeiselmauer. Die personifizierte Torfabrik heißt Nico Schneider. Insgesamt hält der Topscorer bei 34 Saisontoren. Zwei Spiele hat Schneider verpasst – darunter ausgerechnet das Hinspiel gegen Göllersdorf (1:1) …

Zeiselmauer hat nicht nur den besten Stürmer der Liga, sondern auch den wahrscheinlich besten Goalie. Zwischen Angriff und Tor tummelt sich viel Klasse, Philip Grubmüller etwa ist ein Qualitätsspieler, den sonst kaum ein 2.-Klasse-Verein in seinen Reihen hat.

Entschieden wird die Meisterschaft aber nicht am Papier – da hat Zeiselmauer den besten Kader – sondern am Rasen. Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben. Und die besseren Nerven. Dass Zeiselmauer die um zwölf Treffer bessere Tordifferenz hat, ist nichts wert. Am Sonntag könnte ein einziges Tor den Unterschied zwischen Meister und Verlierer ausmachen.