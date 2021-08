Der USV Atzenbrugg-Heiligeneich ist, was Meistertitel betrifft, im Bezirk ganz vorne mit dabei. Gleich sieben Mal hat der vor 60 Jahren gegründete Fußballverein den Titel geholt. Damit ist man hinter Tulln (zehn), St. Andrä-Wördern und Zwentendorf (jeweils acht) ex aequo mit Sitzenberg-Reidling und Absdorf Nummer vier im Tullnerfeld.

Die Anzahl an Meistertiteln ist aber nicht immer das entscheidende Qualitätsmerkmal. Bestes Beispiel: Die beiden Flaggschiffe im Bezirk, der SV Langenrohr (seit 1993 ohne Unterbrechung in der 1. Landesliga, in 74 Jahren nur ein Mal abgestiegen) und der SV Würmla (zehn Jahre in der Regionalliga, aktuell 2. Landesliga) wurden nur drei Mal Meister. Langenrohr und Würmla haben aber eine hohe Beständigkeit an Funktionären mit der/demselben Obfrau/mann an der Spitze. Kontinuität zeugt von Qualität.

Der USV Atzenbrugg/H., finanziell und sportlich gut aufgestellt, hat seit 2018 keinen Obmann. Bald ist die Corona-Schonfrist vorbei. Die Suche nach einem Obmann ist genauso wichtig wie die Jagd nach dem nächsten Meistertitel.