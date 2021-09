Dass der Verletzungsteufel gnadenlos zuschlägt, war nach der langen Corona-Pause abzusehen. Viele Bezirksvereine klagen über viele Verletzte.

Atzenbrugg/H. etwa hatte im Bezirksderby der 1. Klasse NW-M gegen Ruppersthal gleich sieben Ausfälle, darunter mit Spielertrainer Rafael Pollack den stärksten Angreifer der Liga und mit Maxi Müllner das „Hirn“ der Mannschaft. Aber auch der siegreiche USCR trat nicht in Bestbesetzung und ohne drei Stammspieler an.

Schlimm erwischt hat es den SC Muckendorf. Ausgerechnet im Spitzenspiel der 1. Klasse Nordwest gegen Tabellenführer Enzersfeld fehlte die etatmäßige Innenverteidigung. Ohne Kavka und Kucera ging das Heimspiel mit 3:4 verloren.

Muckendorf ist, was die individuelle Klasse betrifft, wahrscheinlich nicht schlechter aufgestellt als der gestandene Gebietsliga-Verein Langenlebarn. Muckendorfs 2:1-Sieg in der Vorbereitung kommt nicht von ungefähr. In der Breite aber ist Langenlebarn besser besetzt. Der SDL kann Ausfälle viel leichter kompensieren.

Gerade in dieser Saison wird eine lange Ersatzbank entscheidend sein. Der zwölfte, 13., 14. und 15. Mann ist wichtiger denn je.