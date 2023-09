Balsam für die Seele

Endlich hat es geklappt. Der SV Langenrohr durfte in Haitzendorf über die ersten drei Punkte dieser Saison jubeln und hat damit für leichten Aufwind gesorgt. Fast so wichtig wie die drei Punkte für die Tabelle, ist der Umstand, dass die Langenrohrer in Haitzendorf in der zweiten Halbzeit eine spielerisch solide Leistung aufs Feld brachten und diese am Ende des Tages auch belohnt wurde. Besonders die Leistung von Stürmer Emir Dilic der in Haitzendorf zum Wirbelwind wurde und die hohen in ihn gesetzten Erwartungen erstmals bestätigte, sollte Mut für die nächsten Runden geben. Das erste Tor der Saison ist für einen Goalgetter bekanntlich oft das schwerste und jetzt sollte es leichter fallen. Nach den Tiefschlägen der letzten Wochen ist das Balsam auf die Langenrohrer Fußballseele. Jetzt gilt es diesen Aufwind zu nutzen. Mit Wiener Neustadt hat man einen starken Gegner vor der Brust. Gegen diesen zu Punkten oder zumindest an die Leistung gegen Haitzendorf anzuknüpfen, wäre ein wichtiges Signal.