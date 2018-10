Viktoria Wolffhardt hat den Sprung von der Jugend in den Erwachsenensport mit Bravour gemeistert. Mit Gold bei der EM im Kanadier krönte sie ihre bisherige Karriere. Bei der WM in Brasilien verfehlte sie Bronze nur um Hundertstel. Längst gehört sie in zwei Disziplinen (Kanu, Kanadier) zur Weltklasse.

In ihrer Jugend wurde sie mehrfach als NÖ-Nachwuchssportlerin des Jahres ausgezeichnet. Jetzt mischt sie auch bei den „Großen“ mit. Wenn am 31. Oktober in der Marx-Halle in Wien zur Sporthilfe-Gala geladen wird, gibt sich das „Who is Who“ der Sportler-Szene ein Stelldichein. Unter den geladenen Top-Sportlern wird auch Viktoria Wolffhardt sein. Um vielleicht selbst einen Preis entgegen zu nehmen: jenen des Aufsteigers des Jahres.

Noch bis 16. Oktober kann online auch für einen zweiten Tullnerfelder abgestimmt werden. Stefan Maierhofer wurde in der Kategorie „Sportler mit Herz“ nominiert. Maierhofer, der von Langenrohr aus eine Bilderbuch-Karriere gestartet hat, die ihm niemand zugetraut hätte, setzt sich für Special-Needs-Teams ein.

Maierhofer polarisiert. Entweder man mag ihn oder nicht. Aber alle sollten sich darin einig sein, dass sein Engagement für Menschen mit Beeinträchtigungen große Bewunderung verdient und bei der Online-Abstimmung jeden Klick wert ist.