Belohntes Vertrauen

Der USC Ruppersthal ging mit einem besonderen Ansatz in die letzte Transferzeit. Alle Spieler wurden gehalten und es gab mit Nico Schneider nur einen einzigen - dafür hochkarätigen - Neuzugang. Das Vertrauen in die Mannschaft war offensichtlich bereits vor der Saison groß.

Dieses Vertrauen macht sich in den ersten Runden der aktuellen Meisterschaft deutlich bezahlt. Ruppersthal agiert wie aus einem Guss, die Mannschaft ist ausgezeichnet eingespielt und Schneider bildet mit Hofer ein kongeniales Sturmduo. Neun Punkte und eine Tordifferenz von 10:1 nach drei Spielen geben den Verantwortlichen in Ruppersthal in ihrem Ansatz eindeutig recht.

Wenn man von Verletzungen verschont bleibt ist der angepeilte Platz in den Top-Fünf auf jeden Fall möglich und wenn man den aktuellen Drive möglichst lange mitnimmt, dann darf man sogar vom Titelrennen träumen.