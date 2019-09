Absdorf und Langenlebarn rührten die Werbetrommeln für das Derby am kommenden Freitag. Absdorf feierte den zweiten Sieg in Folge, erzielte beim in dieser Höhe unerwarteten Erfolg in Gablitz nicht weniger als fünf Tore. Langenlebarn war ebenso in Geberlaune und schoss sich mit einem 6:3-Sieg gegen Prottes für das Derby ein. Acht der neun Treffer fielen nach der Pause.

Der SDL erzielte in einem Spiel soviele Tore wie in den fünf vorangegangenen zusammen. Und alle nach teils wunderschönen Kombinationen aus dem Spiel heraus. Dabei ging Goalgetter Günter Eder sogar leer aus. Er droht in Absdorf mit einer Fersenprellung auszufallen.

Langenlebarn ist seit fünf Spielen ungeschlagen und nimmt die Favoritenrolle an. Für Absdorf spricht der Heimvorteil. Aber gibt es überhaupt einen richtigen Favoriten? Nein! Ein Derby hat immer eigene Gesetze. Auch die direkten Duelle lassen einen Kampf auf Biegen und Brechen erwarten (sieben Absdorfer Siege, drei Unentschieden, sieben Niederlagen). Es ist jedenfalls alles für einen Fußball-Leckerbissen angerichtet. Eine bessere Werbung, als die höchsten Siege der Runde zu feiern, hätten Absdorf und Langenlebarn für das bevorstehende Derby nicht machen können.