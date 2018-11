Bezirksklubs enttäuschten.

Die Vereine der Gebietsliga NNW und 2. Klasse Donau haben noch eine Runde zu absolvieren. Der restliche Bezirk befindet sich bereits in der wohlverdienten Winterpause.

Nach den Nachtragspartien in der 1. Klasse Nordwest-Mitte steht fest: Alle fünf Tullnerfelder Vereine überwintern in der unteren Tabellenhälfte. Ruppersthal ist Letzter, Sitzenberg Vor- und Zwentendorf Drittletzter. Eine traurige Bilanz. Wenn es etwas Positives daran gibt, dann die Tatsache, dass das rettende Ufer nicht weit entfernt ist, dass sich der Abstand zur Konkurrenz im Rahmen hält.

Selbst Atzenbrugg-H., der am besten platzierte Bezirksverein, blieb unter den Erwartungen. Platz acht hält mit den Ansprüchen, die der Verein zurecht an sich stellte, nicht stand. Zur Erinnerung: Noch vor zwei Jahren spielte der USV in der 2. Landesliga!

Die Ablöse von Halil Akaslan kam nicht unerwartet. Und ein Blick auf die Tabelle lässt vermuten: Der USV wird nicht der letzte Bezirksverein bleiben, der in dieser Saison den Trainer wechselt.

Eigentlich liegt nur die neue Spielgemeinschaft Kirchberg /Altenwörth einigermaßen im Plansoll. Dass es nicht für einen Platz ganz vorne reichen würde, war abzusehen und darf keinesfalls Trainer Ronald Jirout angelastet werden. Er hat gute Arbeit geleistet.