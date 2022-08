Breite braucht auch Spitze

Die Stadt Tulln unterstützt Tischtennis- und Handballdamen mit einer ordentlichen Finanzspritze bei ihren Bundesliga-Abenteuern. 33.000€ werden heuer insgesamt an die beiden Vereine ausgeschüttet und 23.000€ in den Jahren 2023 und 2024. Das ist eine ordentliche Stange Geld, die die Vereine mit ihren Aufstiegen in die höchsten Klassen verdient haben. Denn eines ist klar: Neben dem Breitensport gehört auch der Spitzensport ordentlich gefördert, denn ohne die Spitze fehlt es der Breite an langfristigen Perspektiven und Zielen.

Wenn den stärksten und ambitioniertesten Talenten in Tulln nach den ersten Jahren nur der Weg zu anderen Teams übrig bleibt, weil es in der Stadt keinen Verein gibt, der adäquate Herausforderungen und Unterstützung bieten kann, dann wird man rasch zum „Zulieferverein“ für andere Teams. Ein undankbares Schicksal, dass man jetzt vermeiden wird.