Die Causa um den serbischen Stürmer „Djuka“ Djuradj Dobrijevic geht in die nächste Runde: Abgesehen von der emotionalen Komponente gibt es, auch in Niederösterreich, ein Regulativ. Der SV Absdorf hat dieses Regulativ eingehalten, sich beim Verband und beim ÖFB erkundigt, ob der Spieler einsatzberechtigt ist. So weit, so gut (oder schlecht, Ansichtssache!).

Der Verband erteilte die Spielerlaubnis - die Folgen sind bekannt: Dobrijevic erzielte drei Tore a la Messi, Lassee fiel aus den Wolken, stellte Nachforschungen an und wurde auf einer privaten Homepage (Transfermarkt.at) fündig. Dobrijevic spielte auch für einen serbischen Verein – damit erfolgte die Wiederholung der Causa Aleksandar Demjonic, der für Loosdorf im Herbst 2018 auf Torejagd ging (in 10 Partien 15 Treffer erzielte!) und danach vom Verband für 13 Spiele gesperrt wurde, da er nach Anfrage beim bosnischen Verband auch bei einem bosnischen Verein angemeldet war. Die Spiele wurden aber resultatsmäßig beglaubigt, da das Verschulden beim Spieler lag – damit wird der Lasseer Protest wohl ins Leere gehen.

Die Frage stellt sich, wie viele Legionäre noch in zwei Ländern spielen, wenn sie nicht beizeiten aus dem On-Line-System „fliegen“. Bei Legionären, die ja nachweislich seit Jahren nicht im Einsatz waren, wäre das zu überdenken.