Der USV Atzenbrugg-H. und der SV Sieghartskirchen wollen es wissen. Aufgegeben wird höchstens ein Brief. Aber nicht der Kampf gegen den Abstieg, so schwer dieser auch werden mag. Beide Vereine sind in ihrer Liga (1. Klasse NW-M bzw. Gebietsliga NNW) das sieg- bzw. punktelose Schlusslicht. Das rettende Ufer ist trotzdem nicht unerreichbar. Mit den Verstärkungen, die bereits fix sind bzw. noch kommen, ist die Aufholjagd möglich.

Atzenbrugg hat sich namhaft verstärkt. Es gibt einen Neustart unter einem neuen Spielertrainer. Rafael Pollack soll die Verunsicherung aus den Köpfen bringen, als Stürmer auch für Tore sorgen. Yannick Soura war sein absoluter Wunschspieler. Sie verbinden gemeinsame Jahre beim Wiener Sportklub. Sieghartskirchen wird zumindest vier Mann für die Startelf holen. Mit den Neuen wird sich auch der Rest der Mannschaft steigern.

Der Abstiegskampf verspricht Spannung. Jedes Spiel wird ein Endspiel, vor allem, weil keiner weiß, wieviele Runden tatsächlich ausgetragen werden können. Je mehr, umso größer sind die Chancen für die aufgerüsteten Nachzügler.