Die Tullner Tischtennis-Asse rund um Liu Yian dürfen den Meistersekt bereits kaltstellen. Nach den entscheidenden Siegen gegen Wiener Neudorf und Kufstein ist der Damenmannschaft der Titel nur mehr theoretisch zu nehmen. Dabei hat die Mannschaft jene Qualitäten gezeigt, die ein wahrlich meisterliches Team ausmachen. In den entscheidenden Spielen sind die Akteurinnen an der Platte cool geblieben, haben auf ihre Stärken vertraut und sich durchgesetzt. Besonders im entscheidenden Doppel gegen Kufstein gegen zwei hochkarätige Legionärinnen war das entscheidend.

Der Druck, der in dieser Runde auf der Mannschaft lastete, ist nicht zu unterschätzen. Der TTV hat viel Herzblut und Schweiß in dieses Team investiert, was sich auf jeden Fall ausgezahlt hat. Unter dem Strich wird eine Saison stehen, auf die man in den nächsten Jahren in der höchsten Klasse aufbauen wird.