Zu Beginn der Vorwoche überschlugen sich bei den zwei größten Sportvereinen der Stadt die Ereignisse. Zunächst die Nachricht, dass ein Kroatien-Heimkehrer an Corona erkrankt ist und es beim FC Tulln einen zweiten positiv getesteten Fußballer gibt. Dann die Kunde, dass es auch Tullns Handballer erwischt hat, dass die Corona-Infektion eines Spielers, der noch am Montag beim Testspiel gegen Korneuburg zum Einsatz gekommen ist, die Aussetzung des Trainings- und Spielbetriebs zur Folge hat. Tullns Fußballer waren zumindest zwischenzeitlich in Isolation, die Handballer befinden sich bis Donnerstag in behördlich auferlegter Quarantäne. Und sie sind nicht die einzigen, die Post von der BH bekommen haben.

Unter Umständen müssen Hobbysportler um ihren Beruf bangen, wenn sie in Quarantäne geschickt werden, weil ein Klubkollege oder ein Gegner an Corona erkrankt ist. Arbeitgeber werden damit keine Freude haben.

Noch bevor die Meisterschaft begonnen hat, müssen Spiele und Training abgesagt werden. Es stellt sich die Frage, wie eine Saison zu Ende gebracht werden kann, wenn sie schon vor dem Start unter so schlechten Vorzeichen steht. Angesichts der zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen wahrscheinlich gar nicht. Außer die Maßnahmen werden gelockert.