Das Derby als Magnet

Tabellensituation? Egal. Wetter? Egal. Gegner? Nicht egal. Bezirksderbys ziehen, das hat das Wochenende klar und deutlich gezeigt. 450 Zuschauer sahen das Heimspiel von Tulln gegen Langenlebarn. Mehr als bei den Heimspielen gegen Lassee, Neudorf und Prottes zusammen. Auch bei den Derbys in Zwentendorf und in Grafenwörth verbuchte man fast doppelt so viele Zuschauer wie in den letzten Partien.

Woran liegt das? Einerseits macht es die kurze Anreise zu einem Bezirksderby den Auswärtsfans besonders einfach. Aber auch die Spiele selbst sind meistens etwas besonderes. Besonders hart, besonders emotional, besonders spannend, manchmal sogar besonders gut. Denn auch die Akteure auf dem Feld kitzeln im Derby oft die letzten Kraftreserven aus sich heraus und sorgen so für eine besondere Atmosphäre. Gut, dass nächste Woche gleich das nächste Derby in Sieghartskirchen ansteht.