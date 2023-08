Das wäre kein Luxus

Beim Heimspiel des USC Fels gegen Hadersdorf rückte das sportliche Geschehen schnell in den Hintergrund. Ein Spieler musste auf dem Feld reanimiert werden. Ersthelfer und Spieler verhielten sich vorbildlich, schirmten den Betroffenen ab und leiteten rasch die Reanimation ein. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass in solchen Fällen ein Defibrillator zum Lebensretter werden kann und jede Minute zählt. Im Felser Fall hat die Situation einen glimpflichen Ausgang gefunden, ein Defibrillator musste allerdings erst geholt werden und so verstrichen wertvolle Minuten. Es wäre kein Luxus, wenn sich auf den Fußballplätzen des Landes flächendeckend Defibrillatoren befänden. Dabei geht es nicht nur um die Spieler, sondern schlichtweg auch darum, dass ein Fußballplatz ein öffentlicher Ort ist, an dem sich von Woche zu Woche auch zahlreiche Zuschauer und andere Akteure tummeln. Wo viele Leute sind, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann ein „Defi“ gebraucht wird.