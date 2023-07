Das war eine große Show

Bis zu 600 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer tummelten sich am Wochenende auf der Tribüne des Centercourt im Tullner Aubad beim „King/Queen of the Court“. Das mittlerweile zur Tradition gewordene Beachvolleyball-Turnier, das ohnehin seit Jahren gute Unterhaltung verspricht, lockte mit einem noch jungen Format, das hier erstmals in Österreich ausgetragen wurde (eine genaue Erklärung finden Sie auf Seite 82).

Mit dem neuen System ist man ein Risiko eingegangen, das aber voll und ganz aufgegangen ist. Das Publikum zeigte sich begeistert, denn der neue Modus sorgt für durchgehende Action und in der Schlussphase für besonders viel Spannung.

Durch das ständige Durchwechseln der aktiven Akteure sind die Spielerinnen und Spieler noch bis zur letzten Minute frisch und in der Lage hochkarätige Ballwechsel abzuliefern. Außerdem stehen sich ständig neue Paarungen gegenüber und repetitive Spielabläufe können gar nicht erst entstehen. Bitte mehr davon!

Was ist eigentlich „King/Queen of the Court“? Dieses Turnierformat ist noch relativ jung, sorgt aber für flotte Spiele, viel Dynamik und ordentlich Spannung: Dabei spielen fünf Teams gleichzeitig 15 Minuten lang auf einem Court, Angaben erfolgen nur von einer Seite, auf dem anderen Feld (Annahmeseite) kann gepunktet werden. Ziel ist es, über die Angabe auf die Annahmeseite zu wechseln, um dort dann möglichst viele Punkte zu machen. Das Team mit den wenigsten Zählern scheidet aus. Im zweiten Durchgang treten nur noch vier Teams gegeneinander an, im dritten Durchgang nur noch drei, wer dort als erstes 15 Punkte oder nach 15 Minuten die meisten Punkte gesammelt hat, ist Sieger des Spiels.