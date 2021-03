Tullns Leistung in St. Pölten war nicht bundesliga-tauglich. So hat der UHC in der Spusu Challenge nichts verloren.

Die Spieler ließen viele Tugenden vermissen, die man im Abstiegskampf braucht. Und Tullns Trainer Grafelmann steht vor einem schwierigen Spagat. Einerseits möchte er die Mannschaft entwickeln, junge Spieler forcieren und ein Zeichen Richtung Zukunft setzen. Andererseits weiß er, dass im Abstiegskampf das Jetzt zählt, dass die beste Mannschaft spielen muss und nicht die zukunftsvollste.

Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Ähnlich verhält es sich mit Siegen und Niederlagen, die schnell in Vergessenheit geraten können, weil nur die Gegenwart zählt. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die Chance, es besser zu machen, kommt schnell.

Die theoretische Chance auf den Klassenerhalt lebt bis zum Schluss. Denn selbst, wenn es im Play-off nur noch Niederlagen hagelt, beginnt das Best-of-three gegen den Abstieg wieder bei Null. Aber je länger die Negativserie dauert, umso schwerer wird es, den Schalter umzulegen. Und Hand aufs Herz: Die Chance, sportlich oben zu bleiben, ist kleiner als jene, es nur dank der Liga-Aufstockung zu schaffen.