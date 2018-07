250 Handballer aus zwölf Nationen. 25 Offizielle, Schiedsrichter und Delegierte aus ganz Europa. 3000 Nächtigungen in Tulln. 420.000 Euro Ausgaben, wovon 80 Prozent in Tullner Einrichtungen umgesetzt werden. 42 Spiele binnen neun Tagen. Das sind die Zahlen rund um die U-18-EM, die von 10. bis 19. August in Tulln über die Bühne gehen wird.

Was Anzahl der Aktive und Bedeutung des internationalen Bewerbs betrifft, handelt es sich um die größte Sportveranstaltung, die in der jüngeren Vergangenheit in der Bezirkshauptstadt stattgefunden hat. Dass sich der EHF für Tulln entschieden hat, ist kein Zufall. Die Sporthalle wird für Länderspiele gerne gebucht – nicht zuletzt wegen ihrer perfekten Hotel-Nähe. Die EM der kurzen Wege profitiert auch vom Know-How vieler Tullner, etwa jenem von EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner und ÖHB-General Bernd Rabenseifner, die beide ihre Funktionärs-Laufbahn beim UHC Tulln gestartet haben.

Eben auch der örtliche Handballverein wird bei der Organisation eingebunden sein und zum guten Gelingen der Veranstaltung einen wertvollen Beitrag leisten. Es ist perfekte Gelegenheit, Werbung für den Handballsport im Allgemeinen und den UHC Tulln im Besonderen zu machen.