Das wird sich auszahlen

Ruppersthal ist noch in der Experimentierphase der Testspielzeit, wie Trainer Uwe Fallmann betont. In den ersten beiden Testspielen waren die Ergebnisse absolute Nebensache. Stattdessen gab es Spielvorgaben, die nicht unbedingt dazu beitragen ein Match zu gewinnen, die aber für den nächsten Entwicklungsschritt im Team sorgen sollen.

Auch in der Aufstellung gab es einige interessante Versuche, welche die vielleicht noch versteckten Talente der Spieler auf anderen Positionen offenbaren sollen. Ein wichtiger Faktor für Ruppersthal, denn der Kader hat zwar Qualität, ist aber in der Breite überschaubar. Dadurch ist die Truppe aber auch gut eingespielt und braucht weniger Tests in jener Besetzung, in der man auch antreten wird.

So ist man für mögliche Ausfälle während der Frühjahrssaison bestmöglich vorbereitet und für die Generalprobe bleibt auch noch genug Zeit.