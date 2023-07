Der richtige Zugang

Mit Emir Dilic und Stefan Nestler hat der SV Langenrohr zwei Unterschiedspieler geholt und die Abgänge von Dauce, Zottl und Weyermayr hochkarätig kompensiert. Mit Jan Felkl und Benjamin Noss, sofern dessen Transfer klappt, kommen zwei vielversprechende Talente für die Zukunft.

Die Weichen sind beim SV Langenrohr damit in Richtung Titelkampf gestellt, wenn alle Rädchen so zusammenspielen, wie man sich das erhofft.

Ähnlich wichtig wie die personellen Verstärkungen auf dem Feld ist aber der Zugang, mit dem man in die kommende Saison gehen will. „Einen Meister kannst du dir nicht kaufen“, bringt der sportliche Leiter Anton Resch die Situation auf den Punkt. Man möchte im Spitzenfeld mitspielen und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Das ist nicht nur ein realistischer Zugang, sondern nimmt dem Team auch den Druck. So bleibt man handlungsorientiert und hat gleichzeitig die besten Chancen das Ziel tatsächlich zu erreichen.