In der neunten Runde fiel das Überraschungsteam der Liga erstmals um – Aufsteiger Raabs verlor in St. Martin 0:1 und dadurch die Tabellenführung gleich an den immer noch unbesiegten USC Schweiggers. Der USC Grafenwörth liegt mit nur einem Punkt Abstand mittendrin im Führungstrio, das sich ganz klar vom Rest der Liga abgetrennt hat. Gmünd ist mit sechs Punkten Abstand gerade noch in „Lauerstellung“.

Der USC Grafenwörth feierte im Heimspiel gegen Gföhl bereits den siebenten Saisonsieg – es war der wichtigste! Denn damit zeigten Christian Schragner und Co. die richtige Reaktion auf die 0:2-Niederlage in der Vorwoche, bei der Trainer Andreas Klein „das Aufbäumen“ vermisst hatte. Eben dieses machte sein Team diesmal besser, zeigte sich nicht nur spielerisch, sondern auch kämpferisch von der besten Seite. In einer schwierigen Situation nach dem 1:1-Ausgleich der Gföhler ließ Grafenwörth nicht wegen der zuvor vergebenen Chancen die Köpfe hängen, sondern zog nochmal die Zügel an. In diesem bärenstarken Spitzentrio wird am Ende auch genau jenes Team als Sieger hervorgehen, bei dem das „Alle an einem Strang ziehen“ nicht nur als Floskel verwendet wird, sondern auch tatsächlich in Fleisch und Blut übergeht.