Matej Mitrovic lief erstmals für Langenlebarn aufs Feld. Dass der Mann Qualität hat, ließ er bei seinem 45-Minuten-Einsatz erkennen. Ganz fit ist er noch nicht. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sich Trainer Mitrovic den Spieler Mitrovic aufstellen wird. Dann gibt es ein Überangebot an zentralen Mittelfeldspielern. Vier Mann (Kapitän Matthias Bauer, Michael Buchinger, Thomas Müllner und Mitrovic) matchen sich um drei Plätze. Eigentlich kann Mitrovic an keinem vorbei …

Die Entdeckung der Vorbereitung ist mit Christopher Duty ein Mann, den Mitrovic so gar nicht auf der Rechnung hatte. Der Außenbahnflitzer glänzte wiederholt als Vorbereiter und legte schon fünf, sechs Tore auf.

Wenngleich es dauern wird, bis die Handschrift von Mitrovic klar zu lesen sein wird, ist schon jetzt erkennbar: Langenlebarn ist im Spiel nach vorne klar stärker als letzte Saison. In der Abwehr schmerzt der Abgang von Petar Melezovic, der für Draßburg bereits sein Debüt in der Regionalliga Ost gefeiert hat. Aber Angriff ist ohnehin die beste Verteidigung. Matej Mitrovic hält es nach diesem Motto: „Ich will Fußball spielen, viele Tore sehen. In Langenlebarn habe ich die Spieler für Angriffsfußball.“

Der 4:2-Sieg gegen Red Star und das 6:7 gegen Simmering machten Lust auf mehr. Lust auf ein Offensivspektakel, das Langenlebarn abfeuern wird.