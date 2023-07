Durchaus erfrischend

Das Transferkarussell hat im Niederösterreichischen Unterhausfußball wieder ordentlich Schwung aufgenommen. So auch in der 2. Landesliga, wo es bei zahlreichen Mannschaften umfassende Veränderungen gibt.

Nicht so beim SV Würmla. Dort hält man die Füße still. Mit Daniel Schilcher wird es nur einen einzigen Neuzugang geben, der ist mit 17 Jahren noch sehr formbar aber gleichzeitig schon vielseitig einsetzbar. Genau das, was Würmla braucht. Sonst setzt man auf die Verstärkung durch Rückkehrer. Ein fast schon erfrischender Zugang, der im Fall von Würmla auch durchaus sinnvoll ist.

Nach einem durchwachsenen Herbst ist Würmla im Frühjahr nämlich zu einer richtigen Einheit zusammengewachsen und hat die Liga ordentlich aufgemischt. Diese Einheit will man jetzt erhalten und nicht durch zahlreiche „Verstärkungen“ zerreißen. Man hat erkannt, dass der Spatz in der Hand oft mehr wert ist, als die Taube auf dem Dach.