Ein Jahr lang waren die Meister-Kronen und der Meisterschafts-Bierkrug verschlossen aufbewahrt worden. Am Samstag wurden sie endlich ihrer Bestimmung zugeführt. Tullns Handballer jubeln über den Aufstieg in die Bundesliga.

Zehn Jahre Landesliga sind genug. Der Verein ist längst für höhere Aufgaben bereit.

Es war ein tolles Handball-Fest, das in der Sporthalle über die Bühne ging. Super Kulisse, unglaubliche Stimmung, hervorragend organisiert, mit zwei Video-Walls als Novum. Sepp Welser, Handball-Pionier der ersten Stunde und Namensgeber der Tullner Sporthalle, hätte seine Freude gehabt.

In die Hände klatschten auch zwei Top-Funktionäre. EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner hatte mit dem Tullner Beachhandball-Club die Patronanz übernommen. ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner übergab der männlichen U 10 die Meistermedaillen.

Zum ersten Mal seit 14 Jahren ist eine Tullner Jugendmannschaft wieder Landesmeister geworden. 2005 unter anderem mit dabei: Hans Schmölz, der den UHC zurück in die Bundesliga geführt hat. 2019 steht sein Sohn Luca in der Landesmeister-Mannschaft. Mit ihm und Nici Flandorfer, deren Trauzeuge er sein wird, lief er aufs Feld. Das alles sind Geschichten, die den so großartigen Samstag-Abend erst so richtig emotional und perfekt machten.