Ein Lehrjahr für Lale

Auch wenn man sich in Langenlebarn nach dem Spiel gegen Vösendorf über den Schiedsrichter ärgerte, das 0:0 gegen Vösendorf ist ohne Zweifel als Teilerfolg zu verbuchen.

Denn der Schritt von der Gebietsliga in die Landesliga ist ein großer, wie sich am Beispiel von „Lale“ deutlich zeigt. Die Mitrovic-Truppe hat in der Gebietsliga Nord-Nordwest ja auf ganzer Linie überzeugt und muss in der 2. Landesliga Ost jetzt um jeden Punkt hart kämpfen. Coach Mitrovic gestand bereits vor Wochen ein, dass man sich an das Tempo und die Intensität in dieser Liga erst gewöhnen muss. Langenlebarn sollte diese Saison deshalb als Lehrjahr betrachten und mehr als der Klassenerhalt wäre als Zielsetzung vermessen. Wenn dieser gelingt, hat das Team aber das Zeug, um sich langfristig in dieser Klasse zu halten, denn das Team rund um Ben Duty, Flo Slama und Co hat absolut das Zeug, um mit der Aufgabe mitzuwachsen.