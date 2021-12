Ein mutiger Weg

Der FC Tulln hat also einen neuen Weg eingeschlagen. Andrej Hesek kann sich in Zukunft auf seine Arbeit auf dem Platz konzentrieren und Stefan Horniatschek übernimmt das Traineramt. Tulln hat absichtlich auf einen jungen Trainer mit modernen Methoden gesetzt, der kaum einen Bezug zum Bezirk oder dem Verein hat, um so eine neutrale Sicht auf die Dinge zu gewinnen.

Das ist ein durchaus mutiger Schritt, denn so ein neutraler Blick kann durchaus auch unangenehm Probleme aufzeigen, derer man sich überhaupt nicht bewusst war.

Für Hesek, der zumindest bis zum Sommer erhalten bleiben möchte, könnte der neue Trainer ein Segen sein. Der Spagat, den man als Spielertrainer immer wieder bewältigen muss, zehrt langfristig an der Substanz und auch an der Leistung und kann auch im Team zu Unruhe führen. Ein Problem, das Tulln im Frühling jetzt nicht haben wird.