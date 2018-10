Jetzt ist er doch passiert, der Trainerwechsel beim SV Donau Langenlebarn. Peter Obritzberger war angezählt, hätte aber gehofft, zumindest noch die beiden bevorstehenden Derbys gegen Tulln und Absdorf bestreiten zu dürfen. Soweit kommt es nun nicht. Am Montagabend trennte sich der Gebietsligist von Obritzberger.

Mit vier Jahren war er – hinter Gustl Baumühlner, der mit mehr als acht zusammenhängenden Saisonen beim SV Langenrohr fast schon Beamtenstatus hat – der längstdienende Trainer im Bezirk. Schließlich wurde Obritzberger aber doch Opfer der Automatismen im schnelllebigen Fußball-Geschäft. Langenlebarn ist Letzter. Und der Trainer das schwächste Glied …

Egal, wer den SDL in eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft führen wird: Langenlebarn braucht nicht nur einen neuen Trainer, sondern auch neue Spieler. Am besten gestandene Legionäre. Verstärken muss sich der Verein im Winter aber nicht nur was Qualität, sondern auch was Quantität betrifft. Runde für Runde stellt sich die Mannschaft praktisch von selbst auf. Belebender Konkurrenzkampf? Gibt es kaum. Wenn mit Andreas Koberger und Roman Kellner Spieler, die ihre Karriere unterbrochen bzw. beendet haben, reaktiviert werden müssen, weil es in der Reserve keine Alternativen gibt, zeigt dies, wie dünn die Personaldecke ist.