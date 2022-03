Am Wochenende geht es in der Gebietsliga Nord-Nordwest endlich mit der Frühjahrssaison los. Die Situation in der Tabelle verspricht eine äußerst spannende Rückrunde. An der Spitze und im Tabellenkeller geht es äußerst knapp zur Sache.

Ein wichtiges Duell steht bereits am Samstag an, wenn Langenlebarn auf Sieghartskirchen trifft. Langenlebarn wird gegen die Nachzügler des SVS auf drei Punkte setzen, um den Druck auf die Leader aus Hohenau aufrecht zu erhalten. Sieghartskirchen könnte mit Punkten gegen die Favoriten aus Langenlebarn einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller machen.

Über dem Duell schwebt aber ein Fragezeichen, dass die Liga vermutlich den ganzen Frühling beschäftigen wird: Corona. Ein Cluster im Lager des SVS könnte nämlich bereits in der ersten Runde eine Verschiebung der Partie erzwingen und für zusätzliche Unsicherheit sorgen.