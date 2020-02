Es war ein Fehlstart ins Untere Play-Off. Tullns Handballer mussten sich vor eigenem Publikum den Fivers geschlagen geben.

Sieben Spiele hat Tulln im Play-Off noch zu bestreiten. Das einzige, worum es in Wahrheit jetzt noch geht, ist, St. Pölten hinter sich zu lassen. Der UHC wird sich in der Tabelle nicht verbessern können. Zu groß war (zumindest in diesem Spiel) der Unterschied zu den Fivers, die den Grunddurchgang unmittelbar vor Tulln an drittletzter Stelle abgeschlossen hatten.

Ob der UHC in der Bundesliga bleibt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Abstiegsspielen gegen St. Pölten entschieden werden. Der Vorletzte hat im Best-of-Three im ersten und vielleicht notwendigen dritten Spiel Heimvorteil.

26 Spiele wird Tulln bis dahin bestritten haben. 26 Spiele, die – bis auf das Heimrecht im entscheidenden Best-of-Three – bedeutungslos sind. Die Meisterschaft wird mit den Duellen gegen St. Pölten von vorne beginnen. Die die Tagesverfassung, die Nerven könnten den Ausschlag geben. Eines hat das Spiel gegen die Fivers gezeigt: Johann Schmölz, der seine Karriere beendet hat, geht Tulln an allen Ecken und Enden ab. Vielleicht ist er der rettende Joker, mit dem Tulln ganz am Schluss den entscheidenden Stich macht.