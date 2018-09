Vieles nützt sich ab. Vieles, aber nicht alles. Gustl Baumühlner führt den SV Langenrohr als Trainer in die neunte (!) Saison in Folge. Er ist damit der mit Abstand längst-dienende Trainer im Bezirk und in der 1. Landesliga. Vor mehr als 20 Jahren war der heute 51-Jährige erstmals Spielertrainer seines Stammvereins. Seit 1997 also ist Gustl Baumühlner ohne Unterbrechung im Trainergeschäft tätig (neben Langenrohr betreute er Haitzendorf/vier Jahre und Krems/zwei). Eine unglaublich lange Zeit. Und trotzdem findet er immer wieder neue Motivation. Dabei spielt sein Verein meist weder um den Titel, noch gegen den Abstieg, sondern meist im guten Mittelfeld mit.

Neue Reize hat Langenrohr im Sommer mit der Verpflichtung neuer Spieler gesetzt. Adrien Dauce ist ein Goldgriff, eine tolle Ergänzung zu Andreas Dospel. Ratko Buljic hat bei erst zwei Einsätzen schon drei Tore erzielt. In der Abwehr bilden Karl Heinz Gschwindl, der beste Goalie der Liga, und Reinhard Trunner ein Bollwerk. Stark sind auch die weiteren Zugänge. In der Breite ist der Kader gut aufgestellt, es herrscht belebender Konkurrenzkampf. Wenn Langenrohr auch das nächste Heimspiel gewinnt, wäre es der beste Saisonstart unter Baumühlner. Und der beste, seit der SVL in der Landesliga spielt. Beides ist mit mehr als 13 bzw. 25 Jahren eine verdammt lange Zeit. Es ist also an der Zeit, Geschichte zu schreiben!