Der eintönige Titel dieses Kommentars kann durchaus als frommer Wunsch angesehen werden. Das Coronadesaster des Vorjahres sollte sich nicht wiederholen. Durch die Delta-Variante scheint aber auch heuer ein Damokles-Schwert über der Saison zu schweben. Da kann man nur auf eine normale Saison hoffen!

Spektakuläre Transfers gab es aber auch in der „Pandemiezeit“. Den Vogel hat sicher Absdorf mit der Verpflichtung von Andi Dober abgeschossen. Mit Roman Kummerer kam ein weiterer Crack zum Nachbarn Kirchberg/Wagram. Auch der SV Langenrohr hat sich mit Ex-Profi Emir Dilic einen tollen Fisch an Land gezogen. Insgesamt muss gesagt werden, dass sich am Transfersektor, trotz Corona, einiges getan hat. Einigen Bezirksklubs ist der Meistertitel durchaus zuzutrauen: Muckendorf, Kirchberg, in der Gebietsliga Nordnordwest dürfte auch Langenlebarn mitmischen. Grafenwörth, Absdorf gelten auch in der Gebietsliga Nordwest Waldviertel als durchaus mögliche Kandidaten. Alles unter der Voraussetzung, dass diese Halbsaison zu Ende gespielt werden kann — und nicht durch die unsägliche Seuche verhindert wird!