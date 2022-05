Einfach den Hut ziehen

Den zehnten Bundesligatitel der Sitting Bulls in Serie könnte man an dieser Stelle natürlich in seine Einzelteile zerlegen. Man könnte darüber schreiben, dass sehr viele Rädchen über lange Zeit rund zusammen laufen müssen, damit man so langfristig an der Spitze bleibt. Man könnte erwähnen, dass es einen Trainer braucht, der es auch nach vielen Jahren noch versteht, seine Spieler zu fordern und zu fördern.

Man könnte beleuchten, dass es mentale Stärke der Spieler braucht, um nach so vielen Erfolgen noch immer hungrig auf den nächsten Sieg, den nächsten Titel und die nächste Herausforderung sein. Man könnte erwähnen, dass auch im Umfeld viele Umstände passen müssen, um so ein Team auch während einer schwierigen Pandemie bei der Stange zu halten.

All das könnte man an dieser Stelle erwähnen. Oder man könnte auch einfach nur staunend den Hut ziehen.

Chapeau!