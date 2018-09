Die Umkleide-Kabine ist in Mannschafts-Sportarten „heilig“. Was dort gesprochen wird, verlässt den Raum nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn aber so etwas passiert wie in Tulln im letzten Heimspiel, ist es schwer, den Mantel des Schweigens über die Geschehnisse zu hüllen.

Der Trainer verkündet die Aufstellung. Ein Spieler, der nur Ersatz ist, zieht die Dress wieder aus, verabschiedet sich vom Trainer, steht auf und geht. Aus Ärger darüber, weil er nicht in der Startelf steht, wie er es nach der Sperre eines Mitspielers erwartet hätte. So geschehen vor dem Derby gegen Absdorf. David Kerschbaumer ließ sich zu einer Kurzschlusshandlung hinreißen und seine Mannschaft im Stich.

Jeder Mannschaftssportler, der einen Funken Ehrgeiz hat, möchte lieber spielen als auf der Ersatzbank zu versauern. Christoph Baumühlner etwa war in Langenlebarn kein Spieler für die Reserve, schon gar nicht in einem Derby. Und fügte sich in der Situation trotzdem (ehe er den Verein in der nächsten Transferzeit verließ). David Kerschbaumer tat dies nicht.

Ein unzufriedener Ersatzspieler, der sich dem Trainer und Mannschafts-Interessen nicht unterordnen kann, bringt Unruhe. So gesehen war der Abgang von David Kerschbaumer für den FCT vielleicht gar nicht von Nachteil …