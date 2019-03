Die vergangene Runde in der Gebietsliga Nord-Nordwest hatte es in sich. Der Letzte gewann. Der Vorletzte gewann. Der Drittletzte gewann. Das ohnehin schon so eng beisammen liegende Feld schob sich noch dichter zusammen. Acht Punkte trennen den ersten Abstiegsplatz vom Tabellendritten. Neun Punkte den Siebenten Tulln vom Spitzenreiter. Was den ohnehin schon packenden Abstiegskampf noch spannender macht, ist die Tatsache, dass von drei Absteigern auszugehen ist. Fast die ganze Liga spielt gegen den Abstieg, nicht einmal der Dritte ist gerettet.

Jedes Spiel wird zum Entscheidungsspiel. Tulln hat drei hintereinander gewonnen und führt – als Vorletzter der Hinrunde – die Rückrundentabelle an. Langenlebarn feierte einen lebenswichtigen Sieg. Höhepunkt war ein unglaubliches Tor von Petar Melezovic, der als letzter Mann ein Solo bis ins gegnerische Tor startete. Mit einem Mann weniger fiel kurz vor Schluss auch das Siegestor. Der so knappe Sieg gibt im Abstiegskampf mehr Schub als ein souveränes 3:0 …

Höllisch aufpassen muss Absdorf. Nach zwei Niederlagen in Folge steht die Fangmeyer-Truppe schon unter Druck. Der SVA führt den Pulk jener sechs (!) Mannschaften an, die innerhalb von zwei Punkten liegen. Auch das Torverhältnis wird entscheidend werden.