Es braucht das Kollektiv

Anton Resch, sportlicher Leiter des SV Langenrohr brachte die Misere der Kampfmannschaft auf den Punkt. Die Mannschaft agiert aktuell mit der Brechstange und das auch noch nicht wirklich als Kollektiv, sondern eher als eine Gruppe von Individualisten. Eine gefährliche Dynamik, die bei ausbleibendem Erfolg schnell Einzug hält und sich im Laufe der Zeit verselbstständigen kann. Verkrampft statt vereint. Gerade bei einem Team wie Langenrohr, das sich in den letzten Jahren eher über ein geschlossenes Kollektiv auszeichnete, in dem jeder Spieler bereit war, für den anderen durchs Feuer zu gehen, ist das doppelt bitter, denn die Probleme werden so nur noch größer.

Es braucht jetzt dringend ein überzeugendes Erfolgserlebnis, an dem sich die Mannschaft aufrichten kann, im besten Fall sogar mehrere Erfolge in Serie. Nicht nur, um in der Tabelle den Keller rasch zu verlassen, sondern auch, um das Selbstvertrauen und den Spaß am Kicken wieder zu finden.