Es geht auch ohne Suche

Manchmal könnte man meinen, dass in der Transferzeit alle Beteiligten ständig auf der Suche sind. Trainer suchen nach Spielern, die ihr Team verstärken. Vereine suchen nach dem Trainer, der das mit dem Verein schafft. Spieler suchen mehr Spielzeit, bessere Rahmenbedingungen oder manchmal einfach den Erfolg. Da ist es erfrischend, dass es selbst in der 1. Landesliga Teams gibt, bei denen man sich anscheinend gefunden hat und daher kaum Transfers notwendig sind.

Wer Spieler sucht, kann oft genug nämlich auch im eigenen Nachwuchs oder in der Reserve fündig werden. Selbst auf diesem Niveau. Das ist langfristig auch der beste Weg. Nur eine Mannschaft, bei der die Durchlässigkeit in die Kampfmannschaft auch real gegeben ist, kann es sich leisten, nicht auf das Transferkarussell aufzuspringen. Das ist ein Weg, den sich so manches Team mit der Transferpolitik selbst verbaut.