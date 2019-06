Die Klasseneinteilung im Fußball-Unterhaus ist vorgenommen. Die beiden Absteiger Zwentendorf und Sitzenberg-Reidling, die historisch betrachtet eigentlich der 2. Klasse Wachau zugeordnet werden, wurden in die 2. Klasse Donau eingegliedert.

Das Tullnerfeld freut die Flexibilität des Verbandes. Denn so gibt es in der kommenden Saison statt drei Mannschaften immerhin fünf und statt sechs immerhin zehn Bezirksderbys.

Die 2. Klasse Donau ist, was Mannschaften aus dem Bezirk betrifft, ziemlich ausgedünnt. Königstetten und Wiesendorf haben den Spielbetrieb längst eingestellt, auch Großriedenthal und Altenwörth sind von der Fußball-Landkarte verschwunden. Jetzt zieht sich Zeiselmauer zurück, fusioniert mit Muckendorf. Macht fünf Kampfmannschaften, die sich binnen kurzer Zeit verabschiedet haben.

Das Vereinssterben ist auf einige Faktoren zurückzuführen: Mangel an Funktionären, Mangel an Sponsoren, Mangel am Zulauf von Jugendlichen, Mangel am Interesse der Bevölkerung, … Die Bündelung der Kräfte in Form von Spielgemeinschaften oder Fusionen ist oft der letzte Ausweg. Und kann auch sinnvoll sein, wenn persönliche Befindlichkeiten hintan gestellt und einem großen, gemeinsamen Ziel untergeordnet werden.