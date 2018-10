Für Handball-Tulln war es ein tolles Wochenende. Die Damen erreichten in der Bundesliga gegen Titelfavoriten Ferlach ein Unentschieden, das sich wie ein Sieg anfühlte. Und die Herren starteten in die Saison, wie es sich für einen amtierenden Meister gehört: mit einem Sieg gegen den frisch gebackenen NÖ-Cupsieger.

Der neu aus der Taufe gehobene UHC-Tulln-Fanclub, der erste in der 72-jährigen Vereinsgeschichte des Traditionsklubs, stellte sich der Öffentlichkeit vor. Die Mitgliederzahl kletterte an einem Nachmittag von 1 auf mehr als 57. Das erste Mitglied war EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner, das zu Redaktionsschluss letzte Bürgermeister Peter Eisenschenk. Was soll bei diesen prominenten Unterstützern schief gehen?

Die Gründung des Tullner Fanclubs ist nur die letzte positive Entwicklung rund um den UHC. Schon etwas länger ist es her, dass die Handballer einen Funktionär mit einer Anstellung in Teilzeit aufgewertet haben. Dies war ein wichtiger und richtiger Schritt Richtung Professionalisierung, der auch in anderen Sportarten Schule machen könnte. Man denke nur an den Hobby-Fußball: Viele Kicker sind überbezahlt, auch in den unteren Ligen. Viel wichtiger wäre es, etwas Geld für tüchtige Funktionäre oder Jugendtrainer in die Hand zu nehmen. Denn diese sind das wahre Kapital.