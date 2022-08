Euphorie ist passé

Die Aufstiegseuphorie ist schon verflogen, ehe die Kugel in der Meisterschaft zu rollen begonnen hat. Gebietsligakönig Langenlebarn startet mit einem Rucksack in Saison. „Voll gepackt“ mit durchwachsenen Vorbereitungsauftritten, jeder Menge Verletzten und dem Cup-K.O. gegen Muckendorf. All das macht die Akklimatisierung in Niederösterreichs zweithöchster Spielklasse nicht leichter. Zu Recht dämpft Trainer Matej Mitrovic die Erwartungen für die ersten Runden.

Korneuburg, Brunn und Stockerau sind (noch nicht) der Maßstab, an dem sich der Aufsteiger messen lassen muss. Die Auftaktgegner gehören allesamt zum (erweiterten) Kreis der Titelanwärter. Punkte darf man beim SVL wohl keine einplanen. Mitrovic hält den Ball entsprechend flach und spricht von einer Gewöhnungsphase ans höhere Tempo. Allzulang darf diese nicht ausfallen. Sonst spukt bald das Abstiegsgespenst…