Frühjahr 2009: Der damalige Zeiselmauer-Obmann Edi Roch übergibt dem Fußballverband ein Arbeitspapier. Unterzeichnet von drei Bürgermeistern. Demnach planen Zeiselmauer, Königstetten und Muckendorf eine Spielgemeinschaft. Der NÖFV gibt grünes Licht, aber letztlich springt Muckendorf ab. Hermann Grüssinger möchte seine Kampfmannschaft nicht sterben lassen. Auch in der SPÖ Zeiselmauer hat sich Widerstand geregt. Der Vereinsname dürfe im 80. Bestands-Jahr nicht verschwinden.

November 2013: Grüssinger regt eine Spielgemeinschaft an (diesmal mit Königstetten), blitzt beim SVK allerdings ab, der im Jahr 2017 eine SG mit Tulbing eingeht.

2018: Der SV Zeiselmauer steht vor seiner 90-Jahres-Feier. SVZ-Obmann Karl-Heinz Grüneis, zehn Jahre zuvor noch Obmann des SC Muckendorf (und als solcher in die SG-Pläne gar nicht eingeweiht) gewesen, denkt im Jubiläumsjahr an eine Spielgemeinschaft mit St. Andrä-Wördern. Die Gründe liegen auf der Hand. Die Funktionärs-Krise ist nicht kleiner geworden. Der sportliche Erfolg ausgeblieben. Und in der Jugendarbeit gab es Versäumnisse. Die

U 12 ist der älteste Jahrgang …

Fehlende Nachwuchsmannschaften sind der Anfang vom Ende. Eine gute, nachhaltige Jugendarbeit ist das Fundament, auf dem ein Sportverein steht. Sie ist wichtiger als der kurzfristige Erfolg.