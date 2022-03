Früh für Klarheit sorgen

Am Freitag geht es für Langenrohr in der Landesliga endlich wieder los. Nach dem Heimmatch gegen Kottingbrunn folgt Zwettl, dann Kilb und dann Waidhofen an der Thaya. Die vier Gegner und Langenrohr liegen innerhalb von sechs Plätzen und sind vor dem Frühjahrsbeginn durch maximal einen Punkt von einander getrennt.

Ein guter Start in die Frühjahrsrunde wäre für Langenrohr also von großer Bedeutung, bevor mit den St. Pölten Juniors, Leader Scheiblingkirchen und mit Retz wesentlich härtere Konkurrenten warten. Wenn Langenrohr in diesen ersten Runden fleißig punktet, würde man sich rasch weiter vom Tabellenende absetzen und sich im Mittelfeld einzementieren.

Wenn das gelingt, könnte man für die restliche Saison fast schon befreit aufspielen und das ist ohnehin der größte Garant für ansprechende Leistungen.