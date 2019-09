Der UHC Tulln ist mit einer knappen Niederlage in die Saison gestartet. Gewonnen hat der Bundesliga-Aufsteiger wertvolle Erkenntnisse. Dass man mit den Top-Mannschaften der Liga durchaus mithalten kann, auch auswärts. Das macht viel Mut für die nächsten Aufgaben.

Die Auftaktpartie in Bruck war ein Bonus-Spiel. Mit Punkten beim Titelaspiranten war nicht unbedingt zu rechnen. Passiert ist also noch nichts. Am kommenden Samstag ist die Ausgangslage freilich eine ganz andere. Gegen Vöslau steht Tulln in der Pflicht, die Mannschaft von Trainer Jörg Sibral muss in ihrem ersten Heimspiel liefern. Will der UHC die Liga halten, müssen die Heimspiele gegen vergleichbare Gegner gewonnen werden.

Tulln ist in die Bundesliga gekommen, um zu bleiben. Das wird nur gelingen, wenn die Pflichtsiege eingefahren werden. Der Druck ist ungleich größer als in Bruck. Der Gegner aber schwächer. Mit dem Publikum im Rücken, das sich nach zehn Jahren Landesliga darauf freut, endlich wieder Bundesliga-Luft zu schnuppern, wird der Heimsieg gelingen. Der UHC hat mit seiner guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern die Qualität, die Favoriten zu ärgern und die für den Klassenerhalt nötigen Punkte einzufahren