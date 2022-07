Gemeinsam statt einsam

Seitdem klar wurde, dass der UHC Tulln die Herren in der Bundesliga nicht mehr finanzieren kann, war unklar, wie es mit der Mannschaft weitergeht. Jetzt hat man eine Lösung gefunden, die aber noch viel weitreichender ist:

Eine Kooperation mit dem UHC Hollabrunn. Auch wenn so eine Kooperation für einen gestandenen Verein wie den UHC Tulln im ersten Moment wie ein Rückschritt wirkt, so wird sich dieser Weg als goldrichtig herausstellen.

Beide Vereine können sich gegenseitig genau dort unterstützen, wo es notwendig ist.

Im Nachwuchs erreicht man insgesamt eine wesentlich bessere Breite.

Die ist auch notwendig für beide Vereine, um die Aushängeschilder an der Spitze zu bedienen. Alleine würden beide von der Hand in den Mund leben, jetzt wird man aber tatsächlich gemeinsam in eine sichere Zukunft gehen, wie beide betonen.