Langenrohr trennte sich vom Tschechen Marek Strestik und vom Slowaken Lukas Jacko. Kirchberg von seinen beiden Tschechen David Sedlar und Martin Wedlich. Nur zwei Beispiele, die zeigen, wie groß die Angst vor weiteren Corona-Maßnahmen wie Grenz-Schließungen oder Quarantäne ist, welche die Anreise der Fußball-Legionäre verhindern könnten.

Atzenbrugg-H. geht einen anderen Weg. Robert Vanis wird auch in der kommenden Saison zwischen seiner slowakischen Heimat und dem Tullnerfeld pendeln. Der USV möchte Meister werden und bei der Titeljagd nicht auf den besten Stürmer der Liga verzichten. Kann er in Wahrheit auch nicht. Vanis hat in 33 Meisterschaftsspielen für Atzenbrugg nicht weniger als 46 Tore erzielt. Eine unglaubliche Bilanz, die ihresgleichen sucht.

Vereine, die wie Atzenbrugg, aber auch Obritzbergers Ex-Klub Langenlebarn keinen einzigen Abgang zu verzeichnen haben, werden gestärkt aus der Corona-Krise hervor gehen. Der USV zählt mit Vanis und auch USA-Heimkehrer Wandl zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel in der 1. Klasse NW-Mitte.

Gelingt der Aufstieg tatsächlich, sollte der USV über einen Wechsel in die Gebietsliga NNW nachdenken. Diese wäre mit Derbys gegen Sieghartskirchen, Tulln und Langenlebarn äußerst attraktiv.