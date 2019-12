Das Jahr 2020 hält viele sportliche Höhepunkte parat. Allen voran die erstmalige Teilnahme von Weltklasse-Kanutin Viktoria Wolffhardt an den Olympischen Sommerspielen. Die zweifache Junioren-Weltmeisterin im Kajak-Einer und Europameisterin im Kanadier wird auf der künstlichen Wildwasserstrecke in Tokio die rot-weiß-rote Fahne hochhalten. Allein schon die Qualifikation für Olympia ist ein riesengroßer Erfolg, gibt es doch pro Nation nur einen Startplatz. In der internen Qualifikation setzte sich Wolffhardt gegen keine Geringere als Doppel-Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtgewinnerin Corinna Kuhnle durch. 2010 gewann die Tullnerin bei den Olympischen Jugendspielen in Singapur Bronze. Zehn Jahre später steht sie bei den „Großen“ am Start.

Als Profi-Sportlerin kann Wolffhardt nicht für die Wahl zur NÖN-Sportlerin des Jahres nominiert werden. Einer von zehn Kandidaten ist Andreas Frasl. Auch er ist in seiner Disziplin Weltklasse. Der Europameister im Bankdrücken hat ein großes Ziel: WM-Titel und Weltrekord in seiner Gewichtsklasse. Viktoria Wolffhardt, Andreas Frasl, aber auch der mehrfache Taekwondo-Staatsmeister Savo Kovacevic sind großartige Botschafter unserer Stadt.