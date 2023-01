Hallenkick weiter beliebt

Nach zwei Jahren Pause war Tullns Obmann Stephan Böhm sich nicht sicher, wie der Tullner Futsal Cup bei den Mannschaften und Zuschauern ankommen würde. Die Antwort: Sehr gut.

Die Halle war an allen drei Tagen, aber besonders am Samstag und am Sonntag ausgezeichnet gefüllt.

Bei den Kremser Hallenturnieren, bei denen die Bezirksteams stark vertreten waren, durfte man sich ebenfalls über reges Interesse des Publikums freuen und auch von vielen anderen NÖ-Turnieren liest man über gut gefüllte Besucherränge.

An diesen Beispielen zeigt sich deutlich: Der Hallenfußball, egal ob Futsal oder herkömmlicher Bandenkick steht bei Spielern, Teams und Zuschauern weiterhin hoch im Kurs.

Es ist ein schönes Zeichen, dass der erfrischende aber bereits oft totgesagte Hallenfußball im Jahr 2023 zeigt, dass er noch quicklebendig ist.